NAPOLI. Cala il numero di positivi in Campania: quelli nuovi sono 2.150 su 11.688 test effettuati e con il tasso di positività che passa dal 18,48 al 18,39 per cento. I decessi sono tre nelle ultime 48 ore e sei risalenti ai giorni scorsi ma relativi ai giorni scorsi. Calano da 19 a 17 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre quelli in area medica passano da 366 a 370 con un incremento di quattro rispetto a mercoledì.