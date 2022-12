In aumento in Campania tasso di positività e ricoveri nei reparti ordinari, in calo quelli in terapia intensiva. È lo spaccato che emerge dal bollettino regionale Covid. I test effettuati sono stati 13.038, i positivi risultano 2.488 per un tasso del 19,08% rispetto al 18,26 di ieri. 19 le persone in terapia intensiva, a fronte delle 22 di ieri, mentre nei reparti ordinari sono ricoverati in 391 contro i precedenti 383. Una nuova vittima.