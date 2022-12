Restano stabili i contagi Covid in Campania. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania sono 2026 i neo positivi su 11264 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 17.92%, oggi è pari al 17.98%. Nessun decesso nelle ultime 48 ore; due persone decedute nei giorni precedenti ma registrate ieri. Negli ospedali restano invariati a 17 i posti letto occupati nelle terapie intensive; in aumento, invece, i ricoveri in degenza con 372 posti letto occupati (+21).