Domani il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sarà a Roma per un incontro di lavoro con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il Capo della Polizia Franco Gabrielli. «In relazione all'emergenza Covid - si legge in una nota della Regione Campania - il ministro dell'Interno ha offerto piena disponibilità alla collaborazione e alla definizione di un efficace piano per garantire il rispetto delle ordinanze emesse dal Governo nazionale e dal governo regionale».

De Luca chiederà un piano ad hoc per intensificare i controlli e aumentare le multe per chi non rispetta le norme anti-contagio in Campania, anche alla luce del peggioramento della situazione epidemiologica negli ultimi giorni, che vede la regione al primo posto per numero di nuovi casi.