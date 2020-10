Calano i contagi ma si registrano 16 decessi· è quanto si evince dal bollettino Unità di Crisi della Regione Campania. Positivi del giorno sono 1.981, di cui 1.832 asintomatici e 146 sintomatici, su un totale di tamponi effettuati pari a 11.569. Dall'inizio della pandemia i positivi sono 40.594 su un totale di 871.772 tamponi. Il bollettino odierno, però registra 16 decessi avvenuti tra il 23 e il 25 ottobre su un totale di 587 decessi. Dieci sono i guariti del giorno su un totale di 9.332. Sono 123 le persone ricoverate in terapia intensiva in Campania, 10 in più rispetto a ieri.

La divisione per province e: Napoli 781 casi; Caserta 580; Salerno 262; Avellino 82; Benevento decremento di 3 casi.

Ecco il ​report posti letto Covid su base regionale: posti letto di terapia intensiva attivabili: 227​; posti letto di terapia intensiva occupati: 123; posti letto di degenza attivabili: 1.500; òposti letto di degenza occupati. 1.191

IL DATO IN ITALIA. Sono 17.012 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 141 morti, che portano il totale a 37.479 dall'inizio dell'emergenza.