Sono 1.205 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Campania, su un totale di 9.360 test effettuati. Resta piuttosto stabile, secondo i dati del Bollettino della Regione Campania, il tasso di incidenza che ieri, con un numero di test inferiore, era pari al 12,71% ed oggi è pari al 12,87%. Nessun decesso nelle ultime 48 ore, ma cinque deceduti in precedenza e registrati ieri. Sono 243 i letti di ospedali occupati da pazienti Covid, dei quali 12 in terapia intensiva.