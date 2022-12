Sono 2.086 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania, a fronte di 12.873 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal quotidiano bollettino reso noto dalla Regione. Sono quattro le persone decedute, alle quali si aggiungono 2 decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Sono 410 i ricoverati nei reparti ordinari e 22 in terapia intensiva.