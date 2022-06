Ancora in aumento in Campania il numero dei contagi. Sono 9.946 i nuovi positivi 30.192 test esaminati. Il tasso di incidenza è al 32,94% rispetto al 30,88% di ieri. Tre i deceduti nelle ultime 48 ore; uno deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Negli ospedali aumentano i ricoveri nelle terapie intensive con 27 posti letto occupati (+2 rispetto a ieri), e ancora di più in degenza con 453 posti letto occupati (+36 rispetto a ieri).