Sono oltre 3 milioni i cittadini campani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid-19. Alle ore 17 di oggi, lunedì 14 giugno, sono stati vaccinati 3.018.592 cittadini; di questi, 1.142.995 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate in Campania sono state, in totale, 4.161.587; rispetto alla stessa ora di ieri, sono 38.726 le somministrazioni in più.