Cartelli e striscioni contro l'Unità di crisi della Regione Campania, al Centro direzionale di Napoli. Un'azione simbolica, spiegano gli attivisti dei centri sociali Insurgencia e Terra, per accendere i riflettori sulla situazione che ogni giorno «sta rendendo impossibile la tutela del diritto alla salute in Campania, per i malati covid che aumentano drammaticamente ma anche per i pazienti affetti da altre patologie». I manifestanti chiedono lo sblocco dei ricoveri programmati e la requisizione delle strutture sanitarie private per garantire posti letto «a chiunque ne abbia bisogno».