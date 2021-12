Affollamenti e momenti di tensione negli hub vaccinali di Salerno. L'afflusso di persone nei centri vaccinali allestiti nel Teatro Augusteo e nella parrocchia di Sant'Eustachio ha determinato lunghe file, assembramenti e momenti di tensione per i quali è stato necessario anche l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la situazione alla calma.

Il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano segnala il caso e in un post pubblicato su Facebook scrive: «A Salerno i centri vaccinali funzionanti sono insufficienti a coprire le richieste della popolazione. Con la Commissione politiche sociali avevamo chiesto al sindaco, ad ora inascoltati, di compulsare gli organi competenti per organizzare ulteriori presidi ed ampliare le fasce orarie previste».

Catello Lambiase, del Movimento 5 Stelle, parla di "caos" all'hub vaccinale di Sant'Eustachio, «la zona più popolosa della città. Dopo aver chiuso il 23, 24, 25 e 26 dicembre e con soli tre giorni aperti (27, 28 e 29) dalle 15 alle 17 - aggiunge - era più che attendibile che la situazione divenisse esplosiva. Da un lato si sconsigliano gli assembramenti e dall'altro si costringono i cittadini ad accalcarsi senza alcun ordine a fare la fila per la terza dose. Purtroppo sono stato facile profeta ma in questa città si corre ai ripari solo dopo i disservizi. Avevo raccomandato il sindaco Napoli di fare opera di persuasione per prevenire questi problemi, ma evidentemente si è sottovalutato il problema», conclude il consigliere comunale dei 5 Stelle.

L'ASL. «L'Asl Salerno è al lavoro per dare una risposta adeguata all'enorme afflusso che si sta registrando nei centri vaccinali». Lo dichiara in una nota la Asl di Salerno, in merito all'affollamento che si è registrato nei centri vaccinali del Teatro Augusteo e della parrocchia di Sant'Eustachio. «Proprio in queste ore - fa sapere l'Asl salernitana - sono arrivate le idoneità per immettere in servizio altri dipendenti, che saranno presto attive ei centri vaccinali della provincia. Contemporaneamente dalla Regione Campania sono arrivati i decreti di proroga e riconferma delle varie categorie di personale assunto a tempo determinato con procedure di urgenza. Procedure, che per essere attuate, sono comunque soggette a passaggi burocratici ed autorizzativi, che però, allo stato, possono dirsi superate».