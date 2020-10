Sono 13 i nuovi casi di Covid-19 registrati a Cervinara, comune in provincia di Avellino dove nei giorni scorsi si è registrato un aumento dei contagi. Tra i 57 attualmente positivi nel comune irpino c'è anche Caterina Lengua, neo sindaco eletto nella tornata elettorale di domenica 20 e lunedì 21 settembre, che rassicura la popolazione.

«L'iniziale comprensibile sconforto dei primi giorni ha lasciato lo spazio alla fiducia in una rapida soluzione della vicenda - spiega - e rassicuro tutti sul fatto che l'amministrazione comunale, in stretta collaborazione con la Asl di Avellino, sta costantemente monitorando la situazione. Oggi per il settimo giorno consecutivo l'unità anti Covid della Asl è qui a Cervinara e sta facendo i tamponi. Dallo screening è emerso un quadro abbastanza chiaro e il direttore generale della Asl di Avellino, Maria Morgante, stamattina mi ha rassicurato sul fatto che, pur avendo raggiunto numeri significativi e rilevanti, il virus rimane di fatto circoscritto a una decina di nuclei familiari, i cui componenti rimangono in buone condizioni. Tutti i contagiati, come me, sono asintomatici e stanno osservando l'isolamento domiciliare».

Lengua fa inoltre sapere che «la paziente che era ricoverata all'ospedale Moscati è stata dimessa, è in buone condizioni di salute ed è tornata a casa dove continuerà a osservare l'isolamento domiciliare. La Asl è fiduciosa che, nel volgere di qualche settimana, la situazione dovrebbe giungere a compimento». Lengua ha infine invitato i concittadini «a rispettare le norme sul distanziamento sociale e ad avere la massima prudenza».