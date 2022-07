NAPOLI. Sono 7.358 i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore. Lo comunica l'unità di crisi della Regione Campania. Dei nuovi positivi 6.991 sono da antigenico, 367 da molecolare. Sono in totale 33.132 i tamponi processati di cui 28.809 antigenici, 4.323 molecolari. Sono 10 i decessi di cui 9 nelle nelle ultime 48 ore, 1 in precedenza, ma registrato ieri. Sono 35 i posti letto di terapia intensiva occupati (573 il totale dei disponibili), a fronte di 36 di ieri; sono 710 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale dei disponibili) 10 in meno di ieri.