«Fra le cose bizzarre di questa settimana c'è stata l'apertura di una polemica con le Regioni da parte di esponenti del Governo e, come spesso accade, le polemiche sono generiche, per sentito dire, vaghe, senza dire un nome e cognome chiaro. Così si fa demagogia e si offende il lavoro di quelli che lavorano seriamente». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

«Credo che sia arrivato il momento - ha aggiunto De Luca nel corso di una diretta Facebook - di chiedere a tutti i nostri interlocutori, quando c'è da rivolgere una critica, di dire con chiarezza a chi si rivolge la critica e per quale motivo, così ci capiamo. La mia opinione è questa: se c'è una critica vera da fare è al Governo nazionale, non alle Regioni».

Secondo De Luca «le Regioni hanno solo due responsabilità: che alcune Regioni soprattutto del Centro-Nord hanno premuto troppo per aprire tutto prima del tempo, e alcune Regioni hanno delle criticità evidenti. ma sono criticità che vanno individuate con precisione nella Regione chiamata in causa, non il sistema delle Regioni. Per il resto, se non ci fossero state le Regioni e avessimo avuto il Governo italiano con i livelli di efficienza che ha mostrato, l'Italia sarebbe andata al disastro».

«CON RITMI ATTUALI 3 ANNI PER IMMUNITà DI GREGGE IN ITALIA». «Noi abbiamo un numero davanti all'Italia: 90 milioni di dosi, se vogliamo vaccinare la popolazione italiana vaccinabile. Se andiamo con i ritmi attuali, ci mettiamo 3 anni per raggiungere in Italia l'immunità di gregge». «Siamo in forte ritardo noi e l'Europa, abbiamo un conflitto aperto con le aziende produttrici di vaccini. L'unica cosa che doveva fare lo Stato centrale era preoccuparsi di produrre i vaccini in Italia. Poi ha provveduto il Governo a distribuire i vaccini, avvenuta sulla base del mercato nero, con la Campania penalizzata fortemente. È stato un disastro».

POLEMICA CON LE REGIONI. «Fanno la polemica con le Regioni? Ringraziate il Signore che hanno lavorato le Regioni». «Ci sono stati limiti qua e là, ma vanno individuati con precisione, denunciati e corretti. La confusione sulle categorie per le vaccinazioni, sulla scuola, sulle primule, è stata determinata dal Governo nazionale, non dalle Regioni. E in ogni caso si ha il dovere di dire per nome e cognome in quale Regione l'ordine professionale x o y ha fatto le vaccinazioni prima degli over 80 o del personale sanitario. Per quanto ci riguarda, come Campania, siamo tranquilli».

«Nei giorni scorsi, dopo settimane di trattative e di confronto, abbiamo stipulato un contratto di fornitura con l'azienda che produce il vaccino Sputnik. Ci stiamo muovendo un po' sulla linea indicata da Draghi: se non abbiamo le risposte che ci servono da parte dell'Ue e da parte delle aziende attualmente contrattualizzate, andremo avanti anche da soli per la parte aggiuntiva che possiamo ottenere».

VACCINO SPUTNIK. Sputnik V, ha spiegato De Luca, «è un vaccino che non è compreso fra i vaccini trattati dall'Unione Europea e quindi dall'Italia, quindi è un vaccino aggiuntivo. Abbiamo inteso prenotare proprio per avere i vaccini necessari per immunizzare 4 milioni e mezzo di nostri concittadini con la doppia dose. L'obiettivo della Campania è completare l'immunizzazione della popolazione campana per questo autunno e questo vuol dire che dobbiamo fare ogni giorno 60mila vaccini, che significa 1,8 milioni di somministrazioni al mese. In tre mesi dovremmo riuscire a fare, se tutto va bene e ci sono i vaccini, tra i 5,3 e i 5,6 milioni di somministrazioni. Con le due somministrazioni, dobbiamo farne più di 9 milioni. Ad oggi non abbiamo i quantitativi necessari per raggiungere questo obiettivo».

De Luca ha sottolineato che «il contratto prevede che diventi operativo immediatamente dopo l'approvazione del vaccino da parte dell'Ema o dell'Aifa».

«Riteniamo che questa scelta che abbiamo fatto possa aprire una strada per l'Italia, cioè può essere un esperimento al servizio dell'Italia se la cosa va bene». «Per quel che ci riguarda, ovviamente - ha aggiunto De Luca - siccome investiamo risorse della Regione per avere un vaccino aggiuntivo, una volta coperte le esigenze dei nostri concittadini, metteremo a disposizione di tutti i nostri concittadini del nostro Paese la quantità di vaccini che dovessimo ricevere dalla casa produttrice dello Sputnik. Intendiamo muoverci in un contesto di solidarietà nazionale e aiuto reciproco, anche se l'investimento lo facciamo noi. Se dovessimo avere una disponibilità importante oltre la copertura dei nostri concittadini, daremo tutto quello che è possibile a tutti i nostri concittadini che avranno bisogno di avere dosi ulteriori di vaccino».

«DAREMO DOSI SPUTNIK IN PIU' AL RESTO DEL PAESE». De Luca ha parlato di «scelta di civiltà, di solidarietà nazionale ma anche un modo per prepararci. Non possiamo stare in una situazione nella quale siamo oggetto di ricatti, così si chiamano, da parte di altre aziende produttrici. Non è possibile, dobbiamo avere la possibilità di programmare con certezza le campagne di vaccinazione».

«AIFA DECIDA PRESTO». Sul vaccino russo Sputnik «l'Aifa deve essere richiamata a darsi tempi rapidi di decisione». «Questo vaccino - ha ricordato De Luca - è stato già utilizzato a San Marino e in altri 60 Paesi del mondo, ha una copertura del 92%, è stato valutato positivamente da una rivista scientifica fra le più autorevoli al mondo, e credo che lo Spallanzani stia facendo con i ricercatori russi un lavoro di verifica. Diamoci tempi di verifica e decisione coerenti con l'eccezionalità della situazione. Se chiudiamo questa partita nell'arco di un mese, avremo la possibilità noi e tutti i cittadini italiani di poter contare su una quantità di vaccini davvero importante in una condizione di sicurezza. Quindi sollecitiamo Governo e Aifa a muoversi, perché sono tempi di guerra, non di ordinaria amministrazione», ha concluso De Luca.

«VACCINARE POPOLAZIONE LUOGHI TURISTICI PRIMA DELL'ESTATE». «Pensiamo di procedere per fasce di età per l'attività ordinaria di vaccinazione, ma se avremo vaccini aggiuntivi pensiamo di procedere per comparti economici, al di là dell'età. Vorremmo mettere grande attenzione al comparto del turismo, anche alla vigilia della stagione estiva». L'idea è «vaccinare tutta la popolazione di Ischia, Capri, Procida, Costiera sorrentina e amalfitana, i luoghi che richiamano turismo. Vorremmo trovare un punto di equilibrio tra esigenza sanitaria ed esigenza economico-sociale. In quel caso andremo avanti a prescindere dalle fasce d'età. Così come faremo nelle aree industriali e nelle fabbriche. Se c'è la disponibilità di una grande azienda che ha un medico disponibile, è chiaro che gli diamo i vaccini».

«REGIONI CENTRO-NORD SENZA PUDORE, SU FONDO SARA' BATTAGLIA». «Ci sarà da fare una battaglia con le unghie e con i denti per il riparto del fondo sanitario nazionale». «Altre Regioni del Centro e del Nord, senza un minimo di pudore - ha aggiunto De Luca - pensano di riprodurre il riparto del fondo sanitario che ha prodotto una rapina per 15 anni sulla pelle della Campania di almeno 350 milioni di euro l'anno. Non consentiremo mai più queste rapine e queste speculazioni sulla pelle del Sud, e per quello che mi riguarda, sulla pelle della Campania. Faremo la battaglia fino in fondo e chiederemo a tutte le forze politiche se intendono rispettare l'articolo 3 della Costituzione italiana, che impegna lo Stato italiano a rimuovere gli ostacoli che si frappongono rispetto all'obiettivo dell'uguaglianza dei diritti per tutti i cittadini italiani. Faremo questa domanda a tutti, dal Presidente della Repubblica al presidente del Consiglio, al Governo, a tutte le forze politiche».

«SIAMO RESPONSABILI A PASQUA O TRA DUE MESI DOVREMO RICHIUDERE TUTTO». «Cerchiamo di essere responsabili nel periodo di Pasqua. Se ci diamo alla pazza gioia per una settimana, fra un mese e mezzo due mesi dovremo richiudere tutto». «Cerchiamo di essere responsabili - ha aggiunto - stringiamo i denti ma cerchiamo di capire che qualche sacrificio in più ci serve per poter aprire, ma per sempre, non aprire e poi chiudere, che è il meccanismo delle mezze misure seguito dal Governo precedente che ha esaurito gli italiani e le categorie economiche».