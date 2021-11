«Se non stiamo attenti, noi rischiamo di dover richiudere tutto». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. «Gli ultimi dati - ha spiegato De Luca - vedono la triplicazione del contagio per la fascia di età sotto i 15 anni, in particolare fra gli 11 e i 13 anni. Quello che possiamo e dobbiamo fare nell'immediato è completare la terza dose per tutta la popolazione scolastica».

TERZA DOSE. «Dobbiamo lavorare da subito, senza perdere un minuto di tempo per completare la vaccinazione. Il Governo sbaglia a rinviare all'inizio di dicembre per la terza dose, qui non dobbiamo perdere un minuto». «Una volta passati i 6 mesi - ha aggiunto De Luca - bisogna fare la terza dose se vogliamo evitare di chiudere l'Italia, e siamo credo a un passo da questa prospettiva, e se vogliamo evitare di richiudere le scuole».

«TRA DUE SETTIMANE CONTAGI ITALIA COME ALTRI PAESI D'EUROPA». «Oggi non abbiamo emergenze, ma dobbiamo sapere che fra due settimane arriveremo dove sono arrivati altri Paesi d'Europa. È inevitabile». «Era una storia già scritta ovviamente - ha aggiunto De Luca - stiamo ripetendo da settimane che, quando intorno all'Italia abbiamo Paesi con livelli drammatici di contagio, era inevitabile che questo contagio arrivasse anche nel nostro Paese. Poi ci siamo fatti male con le nostre mani, e mando qui da Napoli un messaggio di solidarietà ai nostri concittadini di Trieste e del Friuli, una realtà che è stata violentata dalla stupidità e dell'irresponsabilità di chi ha rovinato una comunità alla quale siamo tutti legati per tante ragione».

«PREPARIAMO POSTI LETTO PER INCREMENTO CONTAGI». «Nella riunione di ieri pomeriggio abbiamo detto a tutti i direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere di essere pronti con il piano B, cioè cominciamo a preparare i posti letto adeguati a un incremento diciamo del 20% di contagio». «Per quanto riguarda l'Ospedale del Mare - ha aggiunto De Luca - abbiamo ancora attivo il centro Covid, il Covid residence, abbiamo oltre 50 posti letti liberi, quindi sinceramente non abbiamo emergenze oggi, però dobbiamo sapere che fra due settimane arriveremo dove sono arrivati altri Paesi d'Europa, è inevitabile. La preoccupazione più grande di cui non parla nessuno è che quando gli irresponsabili determinano la congestione degli ospedali, questi tolgono diritto alla salute, ai malati di tumori, ai pazienti cardiopatici, a chi ha un problema neurologico. È inevitabile che, se si riempiono gli ospedali, gli altri pazienti non avranno le cure necessarie. Questo è veramente un delitto che deve essere fatto pesare sulle spalle dei no vax».

«INUTILE PARLARE AI NO VAX». «Dico con sincerità che non ho più nessuna voglia di parlare con chi non vuole vaccinarsi. Perdiamo tempo, tutti sanno benissimo qual è la situazione, ma se manca l'alfabeto comune, se parliamo linguaggi diversi, se queste persone di fronte a evidenze scientifiche dicono che non gli interessa niente e che non vogliono fare il vaccino, è inutile perdere tempo. Diamo per scontato che ci sarà una percentuale di persone che non risponderà ai doveri di civiltà e di responsabilità».

«Stanno emergendo in Italia - ha aggiunto De Luca - elementi di neo medievalismo. Fra poco arriveremo alla stregoneria, alla negazione di qualunque vincolo scientifico per le cose che si dicono, che si diffondono. Mi rivolgo soprattutto ai pediatri: ho la preoccupazione che quest'onda di disinformazione e primitivismo rischia di avere una ricaduta sulla campagna di vaccinazione ordinaria per i bambini e di frenare quello che è un intervento davvero di civiltà».

Secondo De Luca «siamo veramente sull'orlo della barbarie e questo non è tollerabile in un Paese civile. La libertà si esercita entro dei limiti ed entro l'ambito di rispetto per la vita, nel nostro caso per la salute, e per la libertà di tutti gli altri. La libertà non significa fare quello che ci passa per la testa, ma rispondere ai doveri della vita comunitaria. Tutti abbiamo doveri e limiti alla nostra libertà, quando il bene da tutelare è la salute e, in tanti casi, la vita».