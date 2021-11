«Se non stiamo attenti, noi rischiamo di dover richiudere tutto». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. «Gli ultimi dati - ha spiegato De Luca - vedono la triplicazione del contagio per la fascia di età sotto i 15 anni, in particolare fra gli 11 e i 13 anni. Quello che possiamo e dobbiamo fare nell'immediato è completare la terza dose per tutta la popolazione scolastica».