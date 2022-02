«La prossima settimana torniamo in zona bianca e questa è la conferma che abbiamo retto in maniera eccellente la quarta ondata Covid». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, rinnovando ai cittadini l'invito a «non perdere la testa e ad essere prudenti. Siamo tutti stanchi, abbiamo tutti voglia di tornare alla vita, ma abbiamo tutti il dovere di mantenere in funzione il cervello. Io non sono in grado di dire, e non è in grado di dirlo nessuno in Italia, che cosa succederà a ottobre. Già la scorsa primavera noi ci siamo sentiti liberi tutti, poi abbiamo trovato una variante che ci ha messo in croce. La campagna di vaccinazione ha avuto comunque dei numeri straordinari e questo non può non avere un effetto positivo anche in caso di nuova ondata, però dobbiamo stare attenti perché abbiamo un Covid che è estremamente insidioso, a volte ci arrivano notizie da altri Paesi asiatici che sono preoccupanti».

Secondo De Luca «non dobbiamo angosciarci, adesso godiamoci questo ritorno alla vita, ma se manteniamo un po' più a lungo le mascherine non è un grandissimo sacrificio. Manteniamoci prudenti, anche perché come sappiamo noi abbiamo due momenti di affollamento che sono quasi inevitabili: l'entrata e uscita delle scuole e le nottate della movida dove abbiamo centinaia di ragazzi. Torniamo alla vita, ma avendo sempre un elemento di prudenza nella testa, perché nessuno è in grado di sapere quello che succede poi il prossimo autunno».

GREEN PASS. «Credo che si stia affrontando la questione green pass in maniera estremamente drammatizzata, eviterei di ideologizzare questo problema» ha detto poi De Luca, rispondendo a una domanda su un'eventuale abolizione del green pass.

«Parlando con operatori turistici - ha spiegato - mi dicono in genere che per loro è un elemento di garanzia e anche di incremento della clientela. Sapere che hai un albergo nel quale i clienti sono controllati è una cosa che incentiva, non che scoraggia. Quindi io questo problema lo affronterei così, con molta serenità. È chiaro che, se arriveremo al punto in cui non abbiamo più un positivo in Italia, toglieremo di mezzo green pass, mascherine e tutto, ma siccome la situazione non è ancora totalmente stabilizzata eviterei di ideologizzare il problema del green pass. Non è altro che un elemento di protezione e di garanzia in più che diamo anche a quelli che vengono in Italia, e ci auguriamo che siano milioni quest'anno, a fare turismo. Ricordiamoci sempre che abbiamo da 5 a 7 milioni di cittadini italiani che non si sono vaccinati. Quindi Dio non voglia scopriamo che c'è un'altra variante, abbiamo una fetta di popolazione italiana che sarà colpita. Il quadro è molto delicato. Ritorniamo alla vita, respiriamo, ma con prudenza».