"Oggi non abbiamo ricoveri in terapia intensiva, non abbiamo una situazione drammatizzata, ma se ci viene meno il personale, buonanotte. Mettetevi al mascherina altrimenti a fine mese avremo un aumento dei contagi". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto a Napoli all'inaugurazione del Centro di dermatologia sociale ed etnica in memoria di Gabriella Fabbrocini. Rivolgendosi ai medici presenti all'incontro, il governatore ha aggiunto: "Voi con i camici bianchi, mettetevi la mascherina. Io l'ho messa, ho fatto da cavia, ovviamente. Lo faccio in termini promozionali, è uno spot pubblicitario, ma mettetevi la mascherina negli ospedali perché andiamo verso le feste. Per ragioni statistiche ci sarà un picco di contagi di Covid. Cominciamo a registrare un aumento di Covid tra i medici e nei reparti ospedalieri, siccome già siamo stretti, se vi mettete a letto a Natale e a Capodanno, la situazione diventa complicata", ha concluso De Luca.