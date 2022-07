«Ieri abbiamo avuto dati preoccupanti in Italia, dati pesanti anche nelle diverse regioni. Dopodomani avremo l'ennesima riunione con i direttori generali delle Asl, cerchiamo come sempre di seguire quotidianamente l'evoluzione del contagio. Abbiamo i posti letto Covid già tutti occupati, quindi probabilmente dovremo chiudere qualche altro reparto per aprire posti letto». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, oggi al campus di Fisciano (Salerno) dove ha presentato il suo nuovo libro.

«Fortunatamente - ha rassicurato De Luca - sulle terapie intensive reggiamo, siamo al 5% di occupazione. Però è chiaro che, quando abbiamo numeri come questi, cioè decine di migliaia di positivi, per ragioni statistiche poi dovremo fare i conti anche con qualche problema serio. È vero che il 90% dei positivi è asintomatico o ha sintomi lievi, ma è assolutamente irresponsabile diffondere l'idea che il Covid sia una specie di raffreddore che passa, perché non è così. Nove volte su 10 ti capita di avere il raffreddore o il mal di gola, poi hai un altro 10% che ha febbre altissima, dolori e magari poi richiede il ricovero in ospedale».