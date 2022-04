«Il Covid ha preso me e Sandra. Continuiamo il nostro lavoro da casa. Mi spiace non poter partecipare ad alcune manifestazioni. Chiediamo scusa». Così su Facebook il sindaco di Benevento Clemente Mastella. L'ex guardasigilli e la moglie, la senatrice Sandra Lonardo, sono risultati entrambi positivi al Covid. Sono entrambi in isolamento.