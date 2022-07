NAPOLI. La priorità oggi è l’emergenza economica, ma i tempi sono però stretti. E la politica deve fare una scelta. In ballo c’è la credibilità e del Paese in Europa, ma soprattutto l’adozione delle misure per mitigare gli effetti dell’aumento del costo dell’energia e del carburante che contribuiscono a fare schizzare il alto l’inflazione con il rischio di frenare anche l’export. Che per la Campania è oro: basti dire che è cresciuto del 18% nei primi tre mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2021.