La crisi dei prezzi del metano continua a mordere e gli operatori del comparto chiedono al nuovo Governo interventi mirati in vista dell’approvazione della legge di bilancio, in vigore dal 1 gennaio 2023. Una situazione difficile che «rischia di avere ripercussioni sull’utenza», così come spiega Giuseppe Fedele, vicepresidente di Federmetano, la federazione nazionale di categoria. «Metano e BioMetano sono il futuro sia sul piano ambientale che economico, tanto che l’Europa e l’Italia continuano a investire nella conversione delle flotte dei mezzi di trasporto a metano - sottolinea Fedele - Con tanti sacrifici tutti gli operatori stanno tenendo duro cercando di affrontare questa crisi energetica, ma è necessario intervenire subito».

Fedele, quanti impianti ci sono a Napoli e provincia, e che prezzo ha raggiunto oggi il metano?

«In totale in Campania ci sono 120 impianti, 51 dei quali dislocati tra Napoli e provincia. Il prezzo al chilo adesso oscilla tra 1,80 e 3,99 €/kg ma abbiamo avuto prezzi ancora più alti. Una situazione dovuta all’aumento della materia prima. Basti pensare che la media dei prezzi in borsa, che negli anni scorsi variava intorno ai 15 centesimi al metro cubo, oggi è di circa un euro e mezzo a metro cubo: un aumento del 1000%. E questa estate si sono toccate punte del 2000%. Ci sono impianti che non possono vendere a meno di 3 €/kg, e vengono additati dall’utenza come speculatori ma la realtà è ben diversa. Se un impianto ha quei prezzi è perché ha spese fisse di gestione, a prescindere che venda o meno, e per far fronte a tutti i costi non può fare diversamente, e spesso sono comunque in perdita».

Spese fisse di che portata?

«Un impianto, vende o non vende, deve pagare il canone per l’allaccio al metadonodotto. Un distributore medio spende, solo per questo, dai 2mila ai 4mila euro al mese. Soldi ai quali vanno aggiunti tutti gli altri costi , tra i quali i canoni per l’energia. I distributori che sono collocati su strade statali hanno canoni oltre i 20mila euro per gli accessi. Tutto poi varia in base alla grandezza e caratteristiche dell’impianto, dietro al quale ci sono dipendenti e famiglie».

A Napoli ci sono distributori che hanno chiuso per la crisi?

«Sì, ma ci sono anche distributori che non possono permettersi di vendere il metano a un prezzo inferiore di 3 €/kg e sono aperti ma è come se fossero virtualmente chiusi perché hanno prezzi fuori mercato, e quindi nessuno va a fare rifornimento. Il metano però già come prodotto fossile è considerato la fonte energetica più ecologica a nostra disposizione, tanto che, nonostante la situazione, l’Europa anche quest’anno ha puntato sul trasporto pubblico a metano e ha finanziato in tutta Italia, e in particolare nelle grandi città, la trasformazione delle flotte dei mezzi di trasporto a metano, puntando soprattutto sul BioMetano. In Campania nel 2023 ci saranno 600 nuovi autobus a biometano, e a Napoli, già quest’anno, il 45% del metano distribuito per autotrazione è stato di origine bio. Questo combustibile è l’unica fonte (a km 0) a emissioni negative: ogni volta che consumiamo una molecola di biometano è come se sottraessimo 31molecole di C02 dall’atmosfera. A prescindere dal risparmio economico in situazioni di normalità, usare auto a metano fa bene anche l’ambiente e tutela il territorio. Tutelare questo settore è fondamentale».

A breve sarà approvata la nuova legge di bilancio, cosa chiedete al Governo?

«Abbiamo incontrato già ministri e viceministri esponendo un piano di misure mirate che potrebbero risollevare il settore. Tra queste sicuramente c’è quella di mantenere anche per il 2023 l’Iva al 5%. Stiamo cercando di reggere il più possibile, ma se le cose peggiorassero si rischia l’agitazione del settore (già in fermento) perché è inutile negare le difficoltà degli operatori. Abbiamo avuto sempre ottimi rapporti con le istituzioni e chiediamo al Governo di ascoltare le nostre istanze perché è necessario intervenire subito».