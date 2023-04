L’Ordine dei fisioterapisti di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, fa pressione in merito alla proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio per l’accreditamento delle cure domiciliari, riportata nella delibera della giunta regionale n.21 del 17 aprile 2023 DGRC n.21. Nello specifico, l’ordine da poco formato, dando un grande atto dimostrativo della sua utilità in termini di rappresentanza, chiede alla Regione Campania di accelerare i tempi di attivazione.

Chiaro che la pandemia da Coronavirus abbia cambiato molte cose, tra queste ha accelerato il processo di formazione dell’assistenza domiciliare, che è diventata indispensabile dati i suoi caratteri positivi. Per pazienti impossibilitati agli spostamenti, o in condizioni fragili, il domicilio diventa il luogo ideale da destinare alle cure, permettendo di evitare difficili spostamenti, creando un ambiente a lui familiare, evitando ulteriori condizioni di stress e sovraffollamento ospedaliero, che proprio come il paziente ne gioverà.

Tra i settori che il Pnrr intende potenziare c’è anche questo tema, a cui destina infatti 2,7 miliardi di euro. L’attuale normativa (Dpcm 12.1.2017) prevede l’autorizzazione ed eventualmente l’accreditamento all’erogazione di cure domiciliari. Secondo quanto previsto dall’art. 8 quater del d.Lgs. 502 /92 è possibile rilasciare l’accreditamento istituzionale necessario all’erogazione di cure domiciliari ai professionisti che ne facciano richiesta, ma attualmente non si è pronti nell’attuazione di documentazioni sulla programmazione e sviluppo della presa in carico delle cure domiciliari senza il supporto di strutture intermedie dedicate.

Francesco Paolo Esposito, presidente OFI, ricorda che ad oggi presso le Asl risultano fisioterapisti precari: al fine di stabilizzarli, adeguarne il numero e il fabbisogno è doveroso realizzare il «rafforzamento delle cure domiciliari».