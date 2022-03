Da Avellino a Kozy, Cracocia, Przemysl, al confine con l’Ucraina: 4036 km in pullman. Stefano Luongo, assessore alle politiche giovanili del comune di Avellino insieme alle associazioni Vera Avellino e Nuova Dimensione, rappresentata dal presidente Marco Perrotti, Alessandro Capozzi, Aldo Pio Feoli e Luciano Valerio, hanno intrapreso un viaggio, percorrendo 4036 km in autobus per portare beni di prima necessità in Ucraina.

Il viaggio non si è limitato solo al soccorso dei beni materiali ma è stato molto altro, hanno assicurato un passaggio alle tante mamme che con i loro bambini scappano dal disastro di questa assurda guerra. Un pullman carico di beni di prima necessità, riempito grazie alla solidarietà della comunità avellinese. I pacchi sono stati consegnati a Kozy, a una delegazione dell’associazione Ucraini Irpini. A Cracovia e Przemyssl 36 persone, tra donne e bambini, hanno deciso di scappare dalla guerra e venire in Campania.

Un viaggio lungo e non certo privo di timori ma che ha colmato i cuori di chi lo ha organizzato e di chi lo ha intrapreso per potersi dare una seconda possibilità e per garantirsi un futuro, seppur lontano da una patria stuprata e afflitta dalla guerra.

L’iniziativa è stata possibile grazie ad una rete di solidarietà: Rossetti Bus, MAC, US Avellino 1912, Cosmopol, Società Giordano e tanti altri amici.