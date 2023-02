"Il ddl sull'autonomia differenziata è un errore che mina l'unità del paese, ma soprattutto rischia di penalizzare Napoli e la Campania". Le preoccupazioni di Gianluca Daniele, segretario generale Slc Cgil Napoli e Campania, riguardano soprattutto due settori che rischiano di ritrovarsi con meno fondi: "Eccellenze italiane come il teatro San Carlo, giusto per fare un esempio, potrebbero pagare la riduzione delle risorse che invece sono necessarie nel periodo di rilancio post pandemia. Il discorso riguarda in generale tutto il settore della cultura ma anche le tante manifestazioni sportive cui partecipano i nostri ragazzi. È un tema da seguire con grande attenzione che probabilmente andrebbe affrontato diversamente con una risorsa complessiva degli enti locali".