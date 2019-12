AVELLINO. Annullati i viaggi in treno storico programmati in Irpinia il 26 dicembre. L’ondata di maltempo e le abbondanti precipitazioni che hanno colpito la zona negli ultimi giorni, hanno causato il cedimento di una porzione di terreno attraversato dai binari della linea Avellino - Rocchetta che non sarà percorribile fino al termine degli interventi necessari a garantire il ripristino delle condizioni di efficienza e sicurezza dell’infrastruttura. Pertanto, i treni turistici 96058 e 96059 di Fondazione FS, previsti giovedì 26 dicembre tra Benevento, Avellino e Lioni, sono cancellati. I biglietti già acquistati potranno essere rimborsati facendo richiesta in qualsiasi biglietteria Trenitalia.