"A febbraio abbiamo avuto l'epidemia e ci siamo preoccupati di realizzare anche una struttura Covid a servizio di tutta l'area Sud della provincia di Salerno, quindi un elemento di sicurezza che abbiamo dato alle nostre famiglie". Ricordando la fase acuta della pandemia, lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della cerimonia di riapertura dell'ospedale di Agropoli. "Ancora oggi - aggiunge - abbiamo percorsi separati, quindi non abbiamo seguito il modello lombardo. Chi arriva qui ha la possibilita' di non trovare promiscuita' o contatti con altri reparti. Abbiamo tre posti di terapia intensiva, anche post operatoria, pronto soccorso h24, due sale chirurgiche". De Luca sottolinea, poi, che i Covid center della Campania "devono rimanere in tutta la regione perche' e' un elemento di sicurezza che dobbiamo dare alle famiglie. Nessuno e' in grado di dire quello che succedera' a ottobre". Intanto, sottolinea "incrementeremo i posti di terapia intensiva, arriveremo a 800 posti letto. Dobbiamo programmare rispetto alla ipotesi peggiore per essere tranquilli".