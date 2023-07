«Ci sono Regioni che hanno miliardi di euro più di noi e che oggi sono indietro rispetto alla Campania e fanno giochini, come capita in Lombardia dove, quando la prenotazione viene da un cittadino campano, c'è la corsia preferenziale, poi i lombardi devono aspettare un anno e mezzo». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto alla presentazione del servizio di psicologia di base.

«La sanità pubblica - ha aggiunto De Luca - è la priorità assoluta, non riesco ad immaginare un tema che sia di più urgente necessità per il nostro paese. E noi in Campania non siamo neanche i più inguaiati: le liste di attesa nel Lazio arrivano a un anno e mezzo. e così a Milano, a Torino. Noi combattiamo su una realtà immensa, la Campania è come uno Stato, ma garantiamo al 99% le prestazioni urgenti, e lavoriamo sulle liste di attesa anche per le prestazioni programmabili. Abbiamo fatto l'accordo con le farmacie, stiamo coinvolgendo le strutture private, stiamo cioè affrontando di petto anche questo problema. Ma ci sono Regioni che hanno miliardi più di noi che sono indietro oggi rispetto alla Campania, e fanno giochini come in Lombardia. Se a fare la prenotazione è un cittadino di Napoli, di Salerno o di Caserta c'è la corsia preferenziale, poi i lombardi devono aspettare un anno e mezzo. Per un'operazione alla cisti bisogna aspettare 13 mesi a meno di non pagare per una prestazione privata».

E aggiunge: «Come sempre avremo un problema di affanno su tutta la fascia costiera e nelle zone turistiche. Capri, Ischia, costiera sorrentina, amalfitana, cilentana triplicano gli abitanti nel periodo estivo. Le varie Asl sono già preparate per potenziare i servizi» replica ai giornalisti sulle criticità della sanità. «È chiaro che ovviamente dobbiamo fare di più, a volte - spiega - diventa complicato con la scarsità di personale che abbiamo tenere aperto anche un pronto soccorso. Ma nonostante tutto siamo la regione che regge forse meglio oggi in Italia, con tutti i problemi che abbiamo. Se leggete le cronache di oggi che riguardano le liste d'attesa a Roma, Milano e Torino vedrete che hanno liste d'attesa più lunghe di quelle della Campania».