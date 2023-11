«Per i bambini che hanno problemi di autismo abbiamo delle liste d'attesa che in qualche Asl sono assolutamente insostenibili, sono lunghissime: stiamo lavorando in queste ore su un tema molto delicato». Lo dice il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio.

«C'è un problema di risorse finanziarie e in qualche caso c'è un problema di competenze perché in alcuni territori questa assistenza è stata garantita da cooperative che non sempre avevano le professionalità necessarie» spiega il governatore che poi aggiunge: «Dobbiamo cercare di risolvere facendo i salti mortali e trovando altre risorse perché comprendiamo tutti quanti che 6 mesi in più o in meno per un bambino possono essere molto importanti. Voglio dire alle famiglie - conclude De Luca - che siamo impegnati per garantire un servizio omogeneo su tutto il territorio regionale a prescindere dalle diverse Asl e poi per garantire i tempi più rapidi possibile per la presa in carico dei bambini».

SANITà E PENSIONI. «Siamo alle prese con un problema determinato da un'iniziativa irresponsabile del Governo nazionale che riguarda il taglio delle pensioni al personale medico: adesso si sta cercando di correre ai ripari, di evitare il taglio delle pensioni, ma il danno è stato già provocato perché molti medici che sono sulla soglia della pensione, di fronte al pericolo di perdere un terzo della pensione, se ne vanno in pensione e noi perdiamo altro personale».

«Questi medici - aggiunge ancora il governatore - vanno a lavorare in strutture private e si accentua una difficoltà che è già drammatica in tutta Italia per fare i turni nei Pronto Soccorso. Ci auguriamo - conclude De Luca - che si risolva nei tempi più rapidi possibili questo problema creato dal Governo».

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. «Uno dei campi in cui il Governo è in ritardo è quello del trasporto pubblico locale. Nell'ipotesi di Legge di bilancio presentata a livello nazionale non abbiamo la copertura finanziaria necessaria per le aziende di trasporto pubblico locale che hanno perduto risorse importanti nel periodo Covid e che in qualche caso hanno avuto problemi di bilancio».

«Il Governo nazionale non ha erogato le risorse necessarie per cui lo sforzo che stiamo facendo come Regione Campania è ancora più apprezzabile in questo contesto di carenza finanziaria» sottolinea il governatore che ricorda il programma di Palazzo Santa Lucia.

«Prevediamo complessivamente l'acquisto di 1500 nuovi autobus, ne abbiamo già acquistati e consegnati 950: è uno sforzo gigantesco, con la Lombardia siamo la Regione che ha investito di più in questo campo. Rispetto al 2017 - aggiunge ancora De Luca - abbiamo rinnovato il parco degli autobus circolanti per il 33%. Entro metà 2024 avremo rinnovato quasi la metà, il 50%, di tutti gli autobus utilizzati per il trasporto pubblico locale e completeremo con il rinnovo del 60% entro la fine del 2024. Uno sforzo gigantesco - ribadisce il Presidente della Campania - con i governi regionali precedenti che non avevano acquistato un solo autobus nuovo».

«SPORT, ALTRI 20 MILIONI PER ATTIVITÀ UNDER 15». «Lunedì pubblichiamo la graduatoria del bando per il bonus per l'attività sportiva per i bambini fino a 15 anni. Abbiamo avuto richieste per 50 mila voucher e abbiamo deciso di fare uno sforzo finanziario importante: sono altri 20 milioni di euro necessari per coprire 50 mila famiglie, ma è importante garantire la possibilità ai bambini di fare sport soprattutto nei quartieri a rischio del nostro territorio».

«Abbiamo già erogato - ricorda il governatore - a oltre 10 mila famiglie al di sotto dei 15 mila euro di Isee, un bonus lo scorso anno che ha consentito di far fare attività sportiva presso strutture anche private. La Regione eroga questo bonus di 450 euro pro capite per bambino. Lunedì - conclude De Luca - pubblichiamo la graduatoria e sarà un altro sforzo importante per le politiche sociali della Regione Campania».

«51 IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER CHIAIA». «A Napoli completiamo un intervento sulla sicurezza dei quartieri: la Regione ha investito nel sistema di videosorveglianza, siamo partiti da alcuni anni e abbiamo realizzato 70 installazioni, tra telecamere e rilevatori di targhe, alla Sanità, abbiamo già realizzato 50 impianti ai Decumani, abbiamo già realizzato 14 telecamere a Chiaia dove oggi completiamo l'intervento con 51 impianti di videosorveglianza nelle strade e nelle piazze».

«Noi realizziamo questo con fondi regionali, la gestione sarà del Ministero dell'Interno» spiega il governatore che poi aggiunge: «Ovviamente ricordiamo, sulla base dell'esperienza che abbiamo fatto con la precedente amministrazione comunale di Napoli, non con questa, l'obbligo del Comune di pagare l'Enel per l'erogazione della corrente, altrimenti le telecamere vengono spente. Siccome abbiamo fatto questa esperienza - rimarca De Luca - ci raccomandiamo vivamente perché le telecamere rimangano poi in funzione pagando la bolletta all'Enel».