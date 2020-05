NAPOLI. «Mi capita di ascoltare da settimane colleghi di altre Regioni e di altre istituzioni invocare la riapertura universale: apriamo domani, apriamo tutto, apriamo subito. Il mio invito a quelli che si stanno perdendo a fare demagogia, che cercano cioè di strumentalizzare la drammatica domanda di lavoro che c'è senza decidere niente, è: chi vuole aprire domani mattina, lo faccia, anziché parlare di apertura apra, se ne assuma la responsabilità. Ma facciamola finita con questo chiacchiericcio diventato davvero insopportabile: chi dice apriamo domani, sta creando le condizioni per richiudere dopodomani». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della sua ormai consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio nella quale fa il punto sulla situazione coronavirus in regione. «La Campania è già nella fase 2. Noi puntiamo ad avere l'apertura di tutto ma senza dover chiudere tutto un momento dopo» ha spiegato De Luca.

«POLITICO MILANESE GIRA L'ITALIA PER MOSTRARE OCCHIALI NUOVI». «Per quanto riguarda i fitti, voglio dare un'informazione a un esponente politico milanese, il quale è sempre disinformato per le questioni che riguardano il Sud e ha detto che c'è una Regione del Nord che è l'unica che ha fatto iniziative per i fitti. Non voglio fare nomi, diciamo che è un esponente che va in giro in questo periodo per l'Italia per farsi guardare gli occhiali nuovi che ha comprato, occhiali color pannolino di bimbo per intenderci». «Ricordo a questo autorevole esponente del Nord e del sovranismo - ha aggiunto De Luca - che la Regione Campania ha varato un programma per gli aiuti ai fitti, due bandi per quasi 70 milioni di euro. Giusto come notizia per questo nostro amico sovranista».

«MODELLO CAMPANIA». «La Campania è entrata pienamente nella fase 2, quella della ripresa economica e dell'avvio verso la normalità». «Ci siamo entrati - ha aggiunto in una diretta video sui social - seguendo il modello Campania, che è quello di essere efficaci nella sicurezza. Vogliamo fare per la ripresa economica quello che la Campania ha fatto per la sanità, dove siamo stati un modello nazionale. La Campania è diventata un modello di concretezza, operatività e rigore, vogliamo fare la stessa cosa: un modello Campania di efficacia e concretezza anche per quanto riguarda la ripresa economica». Modello Campania, ha sottolineato De Luca, «significa decisioni rapide, scelte chiare senza confusione, significa non perdere un minuto di tempo ma anche non fare demagogia. Modello Campania significa aprire tutto ma non dover richiudere subito dopo».

«NOI ABBIAMO STRETTO I FRENI, IN LOMBARDIA NO». «A Milano in queste ore registriamo nuovi contagi, ogni 24 ore, da 500 a 700 casi. Una delle differenze che ci sono state tra Campania e Lombardia è rappresentata dal fatto che in Lombardia venti giorni fa avevano una mobilità del 42%, cioè la metà della popolazione era in giro». «Credo che abbia avuto una ricaduta pesante sul contagio - aggiunge - in Campania abbiamo stretto i freni, anticipato chiusure di due settimane, questo ci ha salvato ed oggi abbiamo condizioni di serenità per pensare di aprire attività economiche, ma per sempre».

«VERIFICHE PER ANTICIPARE APERTURE». «Stiamo verificando se possiamo anticipare delle aperture per varie attività economiche, ma sempre confrontandoci col governo, per evitare che ci siano poi dei ricorsi». «Se apriamo - aggiunge - dobbiamo aprire ma per sempre, per cui se serve aspettare 48 ore èmeglio aspettare».

«NON ANDATE IN OSPEDALI AL NORD, QUI I PIÙ SICURI». «Invito i cittadini campani ad evitare di andare negli ospedali del Nord, intanto perché molti sistemi ospedalieri del Nord hanno campato finora con centinaia di milioni (300 milioni) che prendevano dalla nostra regione». «Invito convintamente a rimanere in Campania - prosegue De Luca - perché qui ci sono gli ospedali più sicuri e l'assistenza migliore d'Italia, che per alcune patologie è tra le migliori al mondo».

«VERIFICHE SU CASI ARIANO IRPINO». «Abbiamo un piccolo problema che dobbiamo ancora risolvere ad Ariano Irpino, Ieri, dei 21 contagi che abbiamo avuto in regione, 12 erano nell'area di Ariano, che è stata una delle zone rosse in Campania e dove stiamo facendo migliaia di tamponi. Dobbiamo capire se sono residui di vecchi contagi o se sono casi nuovi. Vedremo in queste ore con gli epidemiologi di analizzare a uno a uno i 12 casi positivi, ci auguriamo di non dover prendere decisioni restrittive». «Nel resto della regione - ha aggiunto De Luca - abbiamo avuto 7 contagi, il che significa che, se Dio vuole, abbiamo una situazione sotto controllo. Ma ripeto, dobbiamo fare attenzione anche al singolo focolaio perché non si riaccenda».

«RIENTRI IN CAMPANIA, CONTROLLI FINO AL 18 MAGGIO». «Ad oggi, tra quelle rientrate in Campania da altre regioni, abbiamo un migliaio di persone in isolamento domiciliare. Dai tamponi è emerso un solo caso di positività. Ad ogni modo, i controlli per chi viene da fuori continueranno fino al 18 maggio».