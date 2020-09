«Piuttosto allarmato? Sono molto allarmato. Credo che dobbiamo aprire gli occhi e dobbiamo dire con grande chiarezza che siamo già nella seconda epidemia, è già arrivata». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ospite della trasmissione "Porta a Porta". De Luca ha ricordato che «la Campania è la regione che ha la più alta densità abitativa d'Italia» e che «in questo momento il 60% dei nostri positivi è concentrato nei territori della Asl Napoli 1, della Asl Napoli 2 e della Asl Caserta, cioè nell'area metropolitana di Napoli che è quella a maggiore congestione abitativa. Abbiamo fatto nel mese scorso un lavoro straordinario di filtro, siamo stati l'unica Regione che ha reso obbligatorio il tampone per chi rientrava dall'estero e dalla Sardegna, e così abbiamo intercettato 3mila positivi. Lascio immaginare se non avessimo fatto quel lavoro quale sarebbe la situazione».

«Questa è la penultima decisione prima di chiudere tutto» ha precisato il governatore.

LOCKDOWN. Un nuovo lockdown «avrebbe ricadute economiche pesanti». Secondo De Luca «rispetto a 6 mesi fa abbiamo una novità grande, l'apertura delle scuole. Noi possiamo fare due scelte: o andare verso un lockdown, cioè chiudere tutto, ma questo avrebbe ricadute economiche pesanti, oppure decidere di convivere con il Covid, ma questo richiede il rispetto rigoroso delle regole».

GENOA-NAPOLI. «È stata una vicenda sintomatica di una situazione che rimane francamente a rischio». Così De Luca ha commentato il caso dei 14 tesserati del Genoa positivi e dei necessari tamponi sui tesserati del Napoli, ultima squadra a sfidare i rossoblu domenica scorsa.

FORZE DELL'ORDINE. «Se vogliamo convivere con il virus per altri 10 mesi, quando avremo disponibilità del vaccino se ci va bene, il controllo del territorio dev'essere rigoroso e capillare. Io rilevo che da 2-3 mesi le forze dell'ordine da questo punto di vista sono scomparse, non trovo più una pattuglia dedicata al lavoro di controllo anti Covid. Se pensiamo di convivere con il Covid in queste condizioni per altri 10 mesi dobbiamo dire chiaramente agli italiani che tra un mese dobbiamo chiudere tutto».

De Luca ha ricordato l'ordinanza del ministro della Salute «che rende obbligatorio l'uso della mascherina dopo le 18. Ma - ha aggiunto - se dopo le 18 nessuno porta la mascherina dobbiamo capirci: se facciamo le ordinanze dobbiamo farle rispettare, e devono farle rispettare le forze dell'ordine e le polizie municipali».

AUTONOMIA. «Mi piace l'autonomia, chiarendo alcuni presupposti dell'autonomia: difesa senza equivoci dell'unità nazionale, rispetto dell'articolo 119 della Costituzione che prescrive una norma perequativa tra Regioni più ricche con maggiore base fiscale e Regioni meno ricche e assunzione piena dell'obiettivo costituzionale di riequilibrio tra Nord e Sud». Secondo De Luca «si può essere d'accordo o non d'accordo, ma si deve parlare chiaro. Noi abbiamo chiesto di avere maggiore autonomia a partire dal superamento della spesa storica. In Italia dobbiamo ancora fare un'operazione verità per dire e sapere esattamente quante risorse arrivano al Sud e quante al Nord. Dal punto di vista della spesa storica il Sud rimane fortemente penalizzato».

«CAMPANIA RICEVE MENO DI TUTTI». «La Campania è la Regione che nel fondo sanitario nazionale riceve meno di tutte le Regioni d'Italia. Questa storia deve finire». De Luca ha spiegato che «la Campania viene depredata ogni anno di 300 milioni di euro, perché nel riparto del fondo sanitario nazionale si applica solo un criterio, quello dell'età anagrafica, e siamo la popolazione più giovane. Ma c'è un secondo criterio che andava applicato, che era quello della deprivazione sociale, cioè il livello di reddito, la disoccupazione. Sta di fatto che oggi noi campani abbiamo 30 euro pro capite in meno rispetto al Lazio, 40 euro in meno rispetto alla Lombardia, 46 in meno rispetto al Veneto, 60 in meno rispetto all'Emilia Romagna e 80 in meno rispetto alla Toscana. Io sono per accettare la sfida dell'efficienza, se ci sono sprechi o elementi di clientela spazziamoli via senza problemi, ma facciamo un'operazione verità a partire dai dati di fatto».

De Luca ha ricordato che la Campania «è uscita da 10 anni di commissariamento della sanità facendo un miracolo e scontando il fatto che in 10 anni di commissariamento abbiamo perduto 13.500 dipendenti della sanità. Sfido chiunque a gestire un sistema sanitario in queste condizioni». Eppure, ha concluso, «oggi la Campania è la Regione che ha i tempi di pagamento più rapidi d'Italia, paghiamo i nostri fornitori a 38 giorni».