Sarà bandito un concorso unico regionale per trovare medici da destinare all'emergenza-urgenza. Lo ha annunciato il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. Un concorso per selezionare giovani medici da destinare a tutte le Asl e le Aziende sanitarie. Una carenza di medici che si registra, a giudizio di De Luca, perchè finora il Governo non ha assunto provvedimenti importanti come quello del reclutamento anche di specializzandi dal secondo anno da destinare ai pronto soccorso, con contratti a tempo indeterminato.

"Il governo Meloni, in continuità con quelli precedenti, sta uccidendo la sanità pubblica", ha proseguito. De Luca è tornato anche sulla vicenda del pronto soccorso di Boscotrecase che non è stato possibile attivare per la carenza di personale. "Quando parliamo di pronto soccorso dobbiamo sapere che il problema è stato ignorato - ha concluso - e non si ri risolverà se il Governo non assumerà decisione concludenti". La Campania ha purtroppo "un terzo di medici che ci sono in Veneto" e in "queste condizioni abbiamo fatto dei miracoli". "Ma c'è gente che parla che in vista delle Europee, dicono delle idiozie e dovrei fare una conferenza stampa ogni 24 ore per fare chiarezza", ha detto ancora rivolgendo i suoi strali all'indirizzo di "alcuni parlamentari di Fratelli di Italiia".

La denuncia contro Fitto

"Lunedi' presenteremo la denuncia contro il ministro Fitto al Tar del Lazio" dice il presidente De Luca che conferma di voler intraprendere le vie giudiziarie per la vicenda dei fondi di coesione. "Il ritardo di una anno e mezzo sta determinando un danno finanziario immenso - argomenta - un anno e mezzo perso, di questi tempi, significa che un'opera pubblica vede aumentare i costi del 30%. Faremo un esposto anche alla magistratura penale per individuare eventuali figure di reato a carico del ministro Fitto e dei tecnici del ministero della Coesione che dovessero essere compartecipi della responsabilita' di non aver completato gli atti amministrativi e dovessero aver commesso un'omissione di atto d'ufficio". Partendo dalla vicenda dei fondi Fsc, ma citando anche il progetto di autonomia differenziata e la situazione della sanita' pubblica, De Luca definisce il Governo Meloni "nemico del Sud. La premier ha firmato il Patto di coesione anche con l'Emilia Romagna - ragiona - che era l'unica regione del Nord che mancava. Nessun accordo e' stato firmato con le Regioni del Sud. E' un governo che sta calpestando il Mezzogiorno e i diritti delle nostre famiglie, delle imprese e delle amministrazioni".