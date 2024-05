Una settimana fa dissi che era una bella notizia il fatto che il Governo aveva annunciato un miliardo e 300 milioni per Bagnoli. Mi chiesi, chi pagasse questa cifra. Ecco abbiamo scoperto che paga la Regione. Presto annunceremo una iniziativa specifica sulla truffa Bagnoli". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Fb. "Ci hanno spiegato che paga la Regione Campania, avete capito come sono raffinati? - ha spiegato - Il governo stanzia? Non stanzia neanche un euro, ci hanno detto che il miliardo e 300 milioni viene caricato sulla dotazione della regione decisa il 3 agosto di un anno fa nel riparto del fondo sviluppo e coesione. Su Bagnoli è solo una truffa mediatica".

"Bagnoli è un Sito d'Interesse Nazionale, il commissario è nominato dal governo, toccherebbe quindi al governo finanziare gli interventi - ha sottolineato - Invece il governo vuole prendere le risorse dal Fondo Sviluppo e Coesione della Regione Campania (senza nemmeno chiederlo). In questo modo si tolgono risorse per gli altri investimenti che vogliamo fare su Napoli, da Napoli Est agli Incurabili, allo Stadio Collana. Siamo di fronte ad un atto di totale irresponsabilità politica".