Un appello «a quella piccola quota parte che non ha ancora aderito alla campagna vaccinale» per «fare un ulteriore scatto e vaccinare più cittadini possibile». A lanciarlo è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, spiegando che «con un altro piccolo sforzo raggiungeremo l'obiettivo di immunizzare tutti nel più breve tempo possibile».

De Luca ricorda che «la Campania è impegnata in uno sforzo straordinario per garantire un'estate sicura a tutti, e poi l'inizio del prossimo anno scolastico in serenità».