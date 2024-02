"Tutto quello che di buono e anche di eccellente si fa in Regione Campania fa fatica ad arrivare sugli organi di informazione nazionale. La verità è che, in modo particolare per quanto riguarda la gestione del bilancio, la Campania è la prima regione d'Italia per i risultati prodotti". Questo il commento del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti che si è svolto a Napoli. I passi avanti compiuti dall'ente di Santa Lucia in termini di rientro dal deficit sono stati riconosciuti nelle relazioni dei rappresentanti dell'organo di giustizia contabile.

"Per quanto riguarda il bilancio sanitario - ha sottolineato De Luca al termine della cerimonia - siamo tra le due-tre regioni che hanno il bilancio in equilibrio, ci sono regioni del centro e del nord che hanno accumulato in questi anni tra 500 e 800 milioni di euro di debito sanitario mentre noi abbiamo tutto in equilibrio. Tutto questo - ha concluso - è frutto del lavoro straordinario che fanno i nostri dirigenti, dobbiamo continuare così perché questo e il presupposto per avere dignità istituzionale e rivendicare un'attenzione che oggi non c'è".