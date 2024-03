NAPOLI. «La durata di un mandato è relativa ai problemi che devi risolvere. Se me ne vado a casa si blocca tutto, non si muove più una foglia. I partiti che vogliono sostenerci sono i benvenuti: chi non ci sta vada al diavolo tranquillamente, ci siamo capiti». Ecco, quel «ci siamo capiti» è indirizzato ovviamente al Pd. A parlare è Vincenzo De Luca (nella foto) e le affermazioni del governatore della Campania alludono chiaramente alla sua volontà di essere in campo alle prossime Regionali per cercare di conquistare il terzo mandato.