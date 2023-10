"La situazione è sicuramente complicata per quanto riguarda le finanze del Paese, ma se continuiamo così, ad incrementare il debito pubblico, veramente metteremo i nostri figli nell'impossibilità di vivere". Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che, nel corso del suo consueto appuntamento con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio, commenta la manovra di bilancio e in particolare l'ipotesi di riduzione del cuneo fiscale che darebbe "un incremento di 90-100 euro sugli stipendi medio-bassi".

"Anche rispetto a questa misura - sottolinea il governatore - c'è un piccolo problema: questi 11 o 15 miliardi usati per ridurre il cuneo sono soldi presi a debito, non è che abbiamo ridotto spese superflue o incentivato tributi per le fasce medio-alte, è altro debito pubblico che dovranno pagare i nostri figli. E' sconcertante. L'Italia - aggiunge ancora il Presidente della Campania - non avrà le risorse necessarie per mantenere i grandi servizi di civiltà quali la sanità, la scuola pubblica, oltre che gli investimenti da destinare per garantire la sicurezza nelle aree urbane per le famiglie. La tragedia - conclude - è che abbiamo un'opposizione flebile".