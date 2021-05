«Possiamo vantare come regione Campania il risultato migliore d'Italia per quanto riguarda le vaccinazioni agli ultra 80enni, e questo nonostante il fatto che la Campania abbia ricevuto 200mila dosi di vaccino in meno». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook.

«Registriamo diversi elementi di soddisfazione - ha spiegato De Luca - abbiamo superato i 2 milioni di somministrazioni. abbiamo raggiunto ormai oltre 600mila cittadini con le doppie dosi, abbiamo ieri abbiamo sfiorato le 50mila vaccinazioni in una giornata. Abbiamo ormai raggiunto con la prima vaccinazione il 100% degli ultraottantenni, il 90% degli ultrasettantenni, l'80% degli ultraottantenni non deambulanti. Abbiamo cioè prodotto uno sforzo enorme per mettere in sicurezza categorie fragili e anziani».

«CAMPANIA UNICA REGIONE DOVE E' PARTITA VACCINAZIONE NELLE IMPRESE». «Siamo l'unica regione nella quale è concretamente partita la vaccinazione nelle imprese. Si è parlato anche di vaccinare i dipendenti delle imprese: nelle altre parti si è parlato, noi abbiamo cominciato a farlo, a cominciare dalle aziende di trasporto». ha detto poi De Luca. «Credo che dalla prossima settimana cominciamo vaccinazioni nella zona industriale di Benevento, poi Caserta e in altre parti. È ormai un'onda continua e di massa di vaccinazioni che stiamo facendo sulla base della nostra linea: mettere in sicurezza anziani e fragili, ma contemporaneamente dare respiro all'economia e al lavoro».

De Luca ha sottolineato che «è diventata ormai la linea comune a tutta Italia quella che abbiamo adottato da qualche mese, cioè privilegiare il comparto turistico alberghiero e della ristorazione. Abbiamo fatto un ragionamento di buon senso, cioè che il comparto turismo chiede decisioni immediate perché se andiamo oltre maggio perdiamo una stagione turistica. A quanto pare si sono convinti oggi tutti quanti, ma abbiamo dovuto avere tenacia, mantenere ferme le nostre scelte nonostante le polemiche,ma alla fine ci sono arrivati tutti quanti».

«IN HUB CAMPANIA QUALITA' SERVIZIO, SEMBRA DI ESSERE IN SVIZZERA». «La campagna di vaccinazione in Campania va avanti in maniera eccellente e in qualche realtà sembra di essere in Svizzera o in Svezia per la qualità del servizio». «Tutti i nostri concittadini - ha aggiunto De Luca - possono testimoniare di aver trovato un servizio di qualità. Poi può capitare qualche giornata di affollamento, ma parliamo di 2 milioni di somministrazioni, nel 90% dei casi nostri concittadini possono testimoniare un servizio di assoluta eccellenza».

CAPRI COVID FREE. «È importante che abbiamo completato il lavoro di immunizzazione di Procida e domani mattina abbiamo un'iniziativa a Capri per presentare l'isola di Capri Covid free». «Avevamo deciso di fare questa scelta di immunizzare le isole - ha spiegato De Luca - per ragioni sanitarie, sia per ragioni di promozione internazionale del turismo campano. Qualche mese fa, quando abbiamo comunicato questo obiettivo della Regione Campania, vi sono state polemiche a non finire. Prendiamo atto con soddisfazione che oggi sono d'accordo tutti quanti sulla necessità di immunizzare le isole, ci fa piacere».

«FIGLIUOLO RESTITUISCA VACCINI A CAMPANIA E AVRA' FATTO META' SUO DOVERE». «Ancora oggi abbiamo ancora 194mila vaccini in meno rispetto alla popolazione campana. Il commissario ci dice che entro maggio e giugno li restituiranno: se questo succederà, avranno fatto la metà del loro dovere perché con questo ritardo hanno prodotto un danno enorme per la Campania, nella regione con la più alta densità abitativa d'Italia». «Credo sia opportuno chiarire questo punto - ha spiegato De Luca - perché qualcuno ha fatto finta, in un tentativo di mistificazione comunicativa, di imbrogliare su questo dato. A gennaio e febbraio abbiamo deciso di inviare più vaccini a regioni con la popolazione più anziana, ma con l'intesa che entro aprile si recuperassero i vaccini anticipati. Ma ad aprile si sono dimenticati, quindi siamo rimasti con 200mila vaccini in meno. Oggi il commissario ci dice che entro maggio e giugno restituiranno alla Campania i 200mila vaccini in meno che ci hanno dato: se questo succederà, avranno fatto la metà del loro dovere. Hanno prodotto un danno doppio dal punto di vista dell'uguale diritto dei cittadini italiani e dal punto di vista della delicatezza sanitaria della regione. Questi sono gli impegni, ad oggi siamo ancora a 194mila vaccini in meno. Vedremo cosa succede a maggio e a giugno, sia pure con un ritardo di due mesi».

«AL LAZIO 271MILA VACCINI IN PIU' PER DIPLOMATICI? E' FORZA SBARCO IN NORMANDIA». «Oggi il Lazio ha 271mila vaccini in più della Campania, parlo del Lazio perché abbiamo la stessa popolazione. Mentre le regioni del Nord ci hanno detto che hanno più anziani, nel Lazio ci dicono che hanno molti non residenti, le delegazioni diplomatiche: questo è vero, ma i diplomatici che abbiamo a Roma saranno 2mila, 10mila, forse 50mila, ma 271mila sono la forza di sbarco in Normandia, non i diplomatici in più». «Noi siamo contenti per i nostri amici della regione Lazio, ma non siamo contenti per la regione Campania. Dunque è arrivato il momento per ripristinare l'uguale diritto dei cittadini italiani ad avere un vaccino, niente di più ma anche niente di meno», ha aggiunto De Luca.

«FIUME DI CAMPANI AL NORD PER CURARSI SI STA PROSCIUGANDO». «Il fiume di cittadini campani che andavano al Nord a curarsi si sta prosciugand». «Si è compreso - ha spiegato De Luca - che abbiamo in Campania realtà ospedaliere e sanitarie di eccellenza mondiale, a cominciare dalla cura oncologica, dal Pascale, e poi a seguire il Santobono, il Cardarelli, il Monaldi, il Ruggi e tutti gli ospedali della nostra regione. Abbiamo dato l'anima in due anni per uscire dal commissariamento, per strappare 1,2 miliardi di euro per l'edilizia ospedaliera e per produrre questi risultati nella regione più difficile d'Italia. Credo che abbiamo motivo per essere orgogliosi».

«IMMUNIZZARE NAPOLI ENTRO LUGLIO, CE LA FAREMO». «Dobbiamo mettere in sicurezza i territori che accolgono turismo come priorità assoluta. Ce la faremo, con la priorità delle isole e di immunizzare la città di Napoli entro luglio». «“Campania sicura" dev'essere la parola d'ordine. Tra due settimane completiamo Ischia - ha aggiunto De Luca - e procederemo sulla nostra linea: immunizzare tutti i territori che accolgono turismo come priorità assoluta. Procederemo così sulla Costiera sorrentina, in Costiera amalfitana, nella costiera cilentana e nei Campi Flegrei».

«DAL 10 MAGGIO VACCINI A 50ENNI? IN CAMPANIA AVREMO GIA' FINITO». «Dal commissariato al Covid è arrivata una notizia bomba, clamorosa: dal 10 maggio cominciano le vaccinazioni per gli ultracinquantenni. Il 10 maggio noi avremo già finito, non cominciato, ma non vogliamo turbare la serenità di nessuno». «Siamo davvero un Paese bizzarro, e dal punto di vista della Campania, terra del teatro e anche delle sceneggiate, questa considerazione viene ancora più spontanea. Andiamo avanti per i fatti nostri, così come stiamo facendo», ha aggiunto De Luca.

COPRIFUOCO E MOVIDA. «Per i ristoranti dobbiamo consentire l'apertura fino alle 23, è ridicolo tenerli chiusi alle 22, ma io ho il terrore delle serate e delle nottate di movida e considererei irresponsabile immaginare di assistere alla movida nelle forme nelle quali l'abbiamo conosciuta negli anni passati. In maniera brutalmente chiara: se dovesse succedere questo, noi ci giochiamo l'estate e a settembre avremo la terza ondata». «Per questo motivo - ha aggiunto - ripeto l'appello soprattutto ai ragazzi: mascherina fissa sulla bocca, senso di responsabilità, lavaggio delle mani, grande prudenza, nessuna ricreazione da squinternati. Quando fate le feste private a casa in 20 o 30 o nei locali nascosti non prendete in giro nessuno, prendete in giro voi stessi, i vostri genitori e i vostri nonni che rischiate di contagiare con il contagio che prendete voi. Vi prego di essere prudenti e responsabili perché abbiamo nelle nostre mani la possibilità di tornare alla nostra vita quasi normale, alla ripresa quasi normale di relazioni sociali e attività economiche e produttive».