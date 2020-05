NAPOLI. «Tutto il lavoro di questi giorni dei comitati e dei sottocomitati è approdato a una conclusione semplice che si può riassumere in una parola d'ordine usata da Totò in un film famoso. Lui, affacciandosi dalla finestra di un'ex casa chiusa, diceva a chi stava sotto: “Arrangiatevi". Ecco, questa è la sintesi del lavoro scientifico e di elaborazione dei mille comitati che abbiamo nominato: Si salvi chi può, arrangiatevi». Così diretta Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca criticando le task force nominate dal governo.

«CROLLO POLITICO E PSICOLOGICO». Per De Luca l'Italia è in una condizione di «crollo politico e psicologico. La data del 18 maggio - avverte - ha perso completamente il suo significato e già si ragiona come se la pandemia non esistesse più. Registro che ormai c'è un crollo generale, dalle istituzioni ai cittadini, e, ad oggi, abbiamo un quadro preoccupante: la mancanza di controllo in tutta Italia».

NO INGRESSI IN CAMPANIA. «Divieto di entrare in Campania da altre regioni, almeno per questo mese, se non per motivi di lavoro e di salute» ha precisato De Luca. Le misure di controllo rimarranno in vigore almeno fino a fine maggio.

«BLOCCO D'INTERESSE NORDISTA». «La Campania è la regione più efficiente d'Italia ma anche quella che riceve meno fondi per la sanità: 40 euro pro capite in meno a Veneto e Lombardia, 60 in meno rispetto a Emilia Romagna. Lo Stato italiano dovrebbe vergognarsi. E rispetto a questo dato nessuno ha fatto niente. Un blocco d'interesse nordista ha prevalso su ogni norma di correttezza. In Campania da Roma è arrivata la metà dei tamponi delle altre regioni e un terzo delle mascherine» continua De Luca.

«AL SUD RIGORE, AL NORD AMMUINA». «La fase 2 è molto più complicata perché abbiamo mille interessi in campo da governare senza fare demagogia e senza fare ammuina. Abbiamo avuto un'inversione dei ruoli: l'ammuina la fanno al Nord e il rigore lo teniamo al Sud, in particolare in Campania. Sembra incredibile ma è così».

TERAPIA INTENSIVA. «I posti in terapia intensiva non sono occupati? E ringraziamo il Padre eterno». Così il goverantore risponde a chi lo ha criticato per l'acquisto dei moduli destinati ai malati Covid: «siamo di fronte all'imbecillità totale», dice. Mentre in riferimento alla situazione epidemiologica aggiunge che «la situazione è sotto controllo» e che «in Campania si sta sicuri negli ospedali, dalle altre parti non lo so».

FASE 2 PER RISTORANTI. Le linee guide Inail sono incompatibili con alcune attività, come ristorazione e balneazione, spiega De Luca. «La Regione Campania prenderà decisioni diverse. Le linee guida del Governo arrivano oggi. Credo che i ristoratori non avranno neanche il tempo di prepararsi. Io ritengo sia necessario riaprire tutto giovedì, non lunedì». «Vogliamo aprire tutto, ma dobbiamo approvare come Regione misure diverse, meno restrittive» continua il governatore. «Noi puntiamo ad avere una distanza di un metro spalla a spalla tra i clienti. Stiamo elaborando un protocollo di sicurezza che prevede la collocazione di pannelli protettivi di plexiglass, vetro, plastica o materiale non poroso tra i tavoli». Con una distanza di due metri «il 70% dei locali non potrebbe riaprire. Puntiamo alla riapertura del 90% di ristoranti, il nostro obiettivo è aprire tutto ma per sempre».

ORARI DEI NEGOZI. «Attività commerciali possono aprire tutte con orari che vanno dalle 7 alle 23. Si può aprire nei giorni festivi, si apre quando si vuole e chi vuole» continua De Luca.

STABILIMENTI BALNEARI. Anche per gli stabilimenti balneari, così come per le attività di ristorazione, «stiamo studiando delle misure che consentano una ripresa ragionevole». «La fascia costiera della Campania - ha spiegato De Luca - non è la fascia costiera dell'Emilia Romagna o del Veneto. In particolare la costa della Penisola sorrentina e amalfitana non può consentire di avere un ombrellone ogni 5 metri, tanto vale chiudere le attività balneari. Quindi anche qui stiamo studiando, e lo faremo con attenzione nelle prossime ore, delle misure che consentano una ripresa ragionevole, il che significa nella sicurezza ma anche con una redditività per gli operatori. Altrimenti è inutile mettere su carta prescrizioni che poi non possono essere rispettate», ha concluso De Luca.

SECONDE CASE. «Stiamo ragionando sulle spiagge» è il commento del governatore sugli stabilimenti balneari, e spiega che sarà «possibile andare nelle seconde case se in Campania».

MOBILITà. Per quanto riguarda la «mobilità» è «consentita ai cittadini della Campania nell'ambito della Regione».

AI TASSISTI 2MILA EURO. «Ai tassisti daremo 2000 euro come per le piccole e imprese, così come agli autisti e titolari di NCC, e ai titolari di scuolabus». Parlando del piano socio-economico da 900 milioni varato da Palazzo Santa Lucia, De Luca ha aggiunto: «Abbiamo fatto il massimo, arriveremo fin dove è possibile. La Regione non è la Bce. Vorremo aiutare tutti».

VERTENZA COL MINISTERO DELL'ECONOMIA. «Abbiamo una vertenza in corso con il Ministero dell'Economia che ha rubato alla Regione Campania 240 milioni di euro di entrate Irpef che andavano rimborsate alla Regione, questo, per la verità, per la sciatteria del precedente governo regionale che non ha trasmesso i dati e non ha fatto la domanda, e la Ragioneria dello Stato senza fare una piega i soldi se li è presi». «Abbiamo ripreso dopo 10 anni quella vertenza e ci devono dare questi 240 milioni che attualmente sono bloccati presso la Banca d'Italia. La Corte dei conti ha già dato ragione alla Regione Campania, ho parlato ieri con il presidente del Consiglio a cui ho raccontato che da un mese stiamo facendo il balletto con il ministero dell'Economia, gli ho chiesto di intervenire perchè mi pare davvero un atto di irresponsabilità tenere bloccati 240 milioni che non vengono utilizzati né dal governo nazionale né da quello regionale, con la gente che ha problemi, a volte drammatici. Mi auguro che il presidente del Consiglio ci dia buone notizie».