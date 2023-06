La tornata elettorale in Molise "ha registrato l'ennesimo travolgente successo del centrosinistra e del famoso campo largo. Direi ai dirigenti attuali del Pd di mettersi comodi a questo punto, c'è sempre un altro 10 per cento di voti residui da perdere". Il governatore campano Vincenzo De Luca è sferzante nel commentare l'esito delle ultime regionali: nella sua diretta Fb del venerdì ricorre alla consueta ironia e non risparmia stoccate alle segretaria Schlein, con la quale la distanza politica appare da tempo incolmabile. "L'attuale segretaria - aggiunge - ha avvertito che la rivoluzione non è un pranzo di gala. Bene, ma almeno un tramezzino elettorale ci voleva, invece siamo ridotti alla fame elettorale. Non ho dubbi che la genialità politica di questo gruppo dirigente consentirà di fare piazza pulita anche di ciò che rimane".

"Meloni è fortunata, con quegli avversari politici ha una assicurazione a vita" dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore poi critica l'esecutivo sulla questione del Mes: "Si prova una furbata, pensando di prendere la gola gli altri paesi durante le trattative su migranti e patto di stabilità. Ma è evidente che a fine anno il Mes lo approveranno comunque, quindi la sensazione è che ci stiamo facendo tutti nemici. Se potevamo strappare un minimo risultato, perderemo anche quello. Ma davvero pensiamo di tenere per la gola la Germania, la Francia, la Banca centrale europea?".

De Luca è intervenuto anche sul conflitto tra Russia e Ucraina: "Oggi in Russia non si capisce assolutamente nulla, credo che nessuno al mondo abbia capito che diavolo sia successo: quello che rimane assolutamente chiaro è che continua il bagno di sangue della guerra in Ucraina e continua la posizione di totale ottusità da parte di quelli che continuano ad armare l'Ucraina, come è giusto fare, ma senza mai dire che cosa viene dopo l'invio di armi. Bisogna imporre il cessate il fuoco e capire se sia possibile mettere in piedi un dialogo, ma questo non sfiora la mente di nessuno in Occidente", dice il governatore che aggiunge: "Grande confusione sotto il cielo di San Pietroburgo e Mosca, grande l'ottusità in Occidente dove non si capisce quale è l'obiettivo. E soprattutto - conclude il presidente della Regione Campania - immensa la tragedia del popolo ucraino".