NAPOLI. Medici e dirigenti parlano delle difficoltà degli ospedali, dei posti letto che mancano e De Luca con un provvedimento li mette a tacere. «Parla solo l’Unità di crisi». «Per evitare la diffusione di notizie distorte e spesso non rispondenti alla realtà». Ad oggi sono ancora disponibili 92 posti di terapia intensiva mentre quelli occupati sono 47, precisa il comunicato della Regione sull'emergenza Coronavirus. I posti letto di degenza disponibili sono 555 mentre quelli di degenza occupati sono 460.

«Come programmato nelle settimane precedenti, si completa pienamente entro le prossime 48 ore la “Fase C” che prevede l'attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di subintensiva e 200 di terapia intensiva. Entro 48 ore tutto questo sarà operativo. È evidente che si lavora in maniera progressiva, in relazione alla crescita dei contagi. Sarebbe del tutto irragionevole realizzare centinaia di posti letto, riducendo altri servizi, in assenza di domanda», si legge in una nota della Regione Campania. I Covid hospital modulari, precisano dalla Regione, «sono pronti e possono già essere attivati in caso di necessità. Quello di Napoli ha già attivi 28 posti letto di degenza e 12 di terapia intensiva. Anche i Covid hospital di Caserta e Salerno sono pienamente funzionali e attivabili in caso di necessità. Sono destituite di fondamento le notizie secondo cui sarebbero chiusi e senza personale».

La nota dell’Unità di crisi ha conseguenze immediate. Vengono annullate tutte le interviste programmate con testate nazionali. La postazione della Tgr Campania è dovuta uscire dall’area del Cotugno dalla quale dal marzo scorso racconta quotidianamente l’evoluzione della pandemia. «Il governatore, che con le sue dirette tv ha sdoganato il balcone e il monologo come strumenti della politica dell’uomo solo al comando, vuole imbavagliare la stampa per impedire ai cittadini di conoscere la reale situazione dell’emergenza sanitaria. Di cosa ha paura Vincenzo De Luca? Cosa non vuole che si sappia realmente? - scrivono Federazione nazionale della Stampa e Sindacato unitario giornalisti della Campania - È evidente che il racconto che vorrebbe dare, con una voce unica, della pandemia in Campania non corrisponde alla realtà. Purtroppo in questo momento non può, come ha fatto nel recente passato, cavalcare contingenze positive dell’andamento del contagio per autocelebrarsi. I numeri sono preoccupanti e la sanità locale non è quella svizzera come vorrebbe far credere a tutti. Dalla mascherina al bavaglio è un attimo, ma per fortuna siamo ancora in democrazia, e i giornalisti sapranno fare ancora meglio il loro mestiere, andando ad ascoltare le voci dei cittadini che ogni giorno devono patire enormi difficoltà per ottenere un minimo di assistenza sanitaria degna di questo nome».

Intervengono anche l’Ordine dei giornalisti nazionale e territoriale contro un provvedimento «bavaglio» nei confronti della stampa. Intanto, ieri al Cardarelli c’erano ancora ammalati Covid accampati dietro i paraventi in un’area del pronto soccorso. Una situazione da ospedale da campo. E la direzione strategica invia una circolare a tutti che fa il pari con quella di De Luca: nessuno può parlare, tranno i manager dell’azienda, pena, provvedimenti disciplinari. Insomma, il problema adesso sono le notizie e non gli ammalati. In serata la Regione invia un altro comunicato per chiarire, ma la toppa è peggiore del buco: «In questa fase delicata, vi è solo la necessità di garantire, nella massima trasparenza, notizie oggettive, non distorte e tali da produrre ingiustificati allarmismi, e sempre rispondenti alla realtà. Per questo motivo, avendo lo scenario regionale sempre aggiornato, è l’Unità di Crisi a poter offrire questa garanzia, a vantaggio della verità». Come se i medici dicessero sciocchezze sui loro reparti.