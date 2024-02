NAPOLI. Quattro volte in piazza per 5,9 miliardi. La battaglia della Campania per il riparto e l’erogazione dei fondi europei di sviluppo e coesione non si ferma. Ad annunciare quattro nuove iniziative da fare nelle prossime è il governatore della Regione, Vincenzo De Luca (nella foto): «La prima a Napoli a metà mese di febbraio con il mondo della cultura, poi sempre a metà mese prepariamo una manifestazione a Roma con l’Associazione dei Comuni a cui parteciperanno centinaia di sindaci e amministratori di tante Regioni del Mezzogiorno», spiega il presidente della Campania.

IN BALLO 20 MILIARDI PR IL MEZZOGIORNO. Una questione, qualla dei fondi di sviluppo e coesione, che riguarda infatti tutte le Regioni del Sud, che aspettano di vedere distribuiti i 20 miliardi in totale che spettano. «Ho parlato con il collega governatore della Calabria spiega De Luca riferendosi a Roberto Occhiuto, presidente del centrodestra alla Regione mi ha detto di aver saputo di poter firmare entro fine febbraio l’accordo sui fondi ma non ha certezze e quindi se non ha una data certa entro metà febbraio partecipa anche lui, al di là di bandiere di partito».

ANCHE UNA MANIFESTAZIONE PER LA SBUROCRATIZZAZIONE. A queste prime due iniziative nelle settimane successive seguiranno una manifestazione «con il mondo delle imprese e dei sindacati e poi faremo una manifestazione sulla sburocratizzazione dell’Italia». Le manifestazioni saranno anche contro l’autonomia differenziata, ma nel mirino di De Luca c’è soprattutto (come ormai da mesi) il ministro della Coesione, Raffaele Fitto, affinché definisca in tempi certi e rapidi l’accordo per la coesione con la Regione Campania.

LA DILATAZIONE DEI TEMPI. Nei giorni scorsi ad Aosta c’è stata la definizione di un nuovo accordo di coesione col Governo nazionale: «È vergognoso tuona il governatore campano che si stipuli l’ennesimo accordo di coesione con una regione del Nord e si continui a perdere tempo con regioni del Sud». Anche perché, ricorda De Luca, c’è anche un problema di tempi: «Se firmassero domattina, diventeremmo operativi a primavera. Perché gli accordi devono essere mandati alla Corte dei Conti per essere approvati».

«FAR CRESCERE PRIMA IL SUD». Al centro delle preoccupazioni di De Luca resta la crescita del Mezzogiorno, per spingere la quale i fondi europei di coesione, così come quelli del Pnrr, restano fondamentali. Lo sa bene anche il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, che a proposito dell’autonomia differenziata sottolinea che «prima di risolvere una maggior crescita del Nord, il mio obiettivo è far crescere di più il Sud. Perché se il Sud riuscisse a crescere non del 56% (come ora, ndr) ma dell’80%, la crescita del sistema Paese sarebbe a due cifre», aggiunge. Per questo, dice il ministro del Carroccio, «l’Autonomia è lo strumento per far crescere sia il Sud sia il sistema Paese».

SFIDO MELONI A UN DIBATTITO. Il presidente della Campania sfida poi non solo Fitto, ma anche la premier, Giorgia Meloni, a un dibattito sulla spesa dei fondi Ue: «Invito anche l’onorevole Meloni, se troverà il tempo, tra una sfilata di moda e l’altra, a fare un dibattito pubblico sul tema della spesa dei fondi europei e della spesa dei fondi europei» dice sarcastico De Luca.

«L’AUTONOMIA NON COLPISCE L’UNITÀ NAZIONALE». A De Luca che tuona contro l’autonomia replica il governatore del Veneto, Luca Zaia: «L’autonomia non mina l’unità nazionale, né direttamente, né indirettamente». Il numero uno del veneto ricorda che «in Germania è stata fatta una scelta iper-federalista quando c’erano le macerie, come da noi, nel dopoguerra, ed è una grande Nazione». L’esponente leghista poi assicura: «Basta alibi, non si aumentano i divari. L’Italia ha già un divario, che è figlio del centralismo».