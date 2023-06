"In questo momento è aperto un dibattito riguardante i temi della giustizia. Io sono tra quelli che ha apprezzato l'iniziativa di Nordio e hanno criticato l'ottusità e l'ipocrisia del Partito Democratico che ha avuto per parecchio tempo la responsabilità del ministero della Giustizia e non ha fatto niente". Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, durante una diretta social. Per il governatore l'abuso in atto di ufficio "poteva essere modificato, ci sono stati dei magistrati di valore come Cantone che aveva avanzato delle proposte di correzione ma nessuno ha fatto niente ed è diventato inevitabile mettere in campo l'ipotesi di cancellazione dell'abuso in atto di ufficio. E' l'unico modo per poter aprire una discussione seria". "Dobbiamo difendere con i denti l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati, tutto il resto può essere discusso, modificato, riformato, rivisto. Spero che questa volta si vada fino in fondo ad una riforma del sistema giudiziario del nostro paese rispettando, se pur con anni di ritardo, il sacrificio di quanti hanno pagato sulla propria pelle le degenerazioni di questi anni", ha sottolineato.