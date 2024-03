«Nessun commento, come sapete, quando ci sono iniziative giudiziarie, vada avanti anche la magistratura contabile con grande tranquillità e serenità, abbiamo fatto il nostro dovere». È quanto detto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'incontro a Palazzo Santa Lucia con la Ge.Vi. Napoli, che nelle scorse settimane ha vinto la Coppa Italia, a proposito del rinvio a giudizio da parte della Corte dei Conti per danno erariale a causa dell'utilizzo delle smart card per certificare le vaccinazioni anti-Covid-19 . «Le card hanno anticipato di mesi le decisioni prese poi dal governo nazionale, sono servite anche per servizi sanitari e di trasporto pubblico oltre a certificare le vaccinazioni, quindi grande serenità, ognuno il faccia suo dovere in piena autonomia» ha concluso De Luca.