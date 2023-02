Senza mai nominarlo esplicitamente, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha risposto al leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nel corso della sua consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio.

Il ministro, intervenuto in una trasmissione tv ieri mattina, ha detto che "gli avversari dell'autonomia sono gli incapaci" e che "in Regione Campania qualcuno che governa non sa fare il suo mestiere". Parlando del tema dei trasporti, De Luca ha elencato una serie di dati che a suo dire penalizzano la Campania "per evitare di ascoltare stupidaggini anche da parte di qualche esponente politico nazionale che io non nomino per non fargli pubblicità gratuita".

Parlando invece dell'autonomia differenziata, De Luca ha lanciato la sfida agli "esponenti del Governo, dal presidente del Consiglio a qualche ministro sgangherato che in queste ore sta pensando a fare la campagna elettorale per la Lombardia, ad avere confronti pubblici sui temi della sanità, del trasporto e dei fondi europei".