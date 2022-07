Il tema del lavoro nero e sottopagato è stato al centro di una riunione della Commissione Lavoro e Attività produttive del Consiglio regionale della Campania, presieduta da Giovanni Mensorio (Centro democratico).

Spunto per la convocazione della riunione, chiesta dal consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, è stato il caso di Francesca Sebastiani, la 22enne di Napoli che lo scorso 17 giugno, con un video pubblicato su Tiktok e diventato "virale" nei giorni successivi, ha denunciato una proposta di lavoro sottopagato.

«La Regione Campania, che nel proprio Statuto ha inserito il diritto al lavoro tra le proprie dichiarazioni identitarie - ha dichiarato il presidente della Commissione Mensorio - è molto attenta e fattiva sul tema del contrasto del lavoro nero e sottopagato. Su questa base, nella sinergia tra Consiglio e Giunta, intendiamo rafforzare tutti gli strumenti previsti per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la promozione di un lavoro stabile e di qualità a cominciare dal potenziamento dei Centri per l'impiego».

L'assessore regionale Marchiello ha fatto sapere che la Giunta regionale è al lavoro su un disegno di legge di modifica del Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale «per ridisegnare un quadro legislativo ampio, nell'ottica di intensificare i controlli contro il lavoro nero e sottopagato, di sanzionare i datori di lavoro che formulano proposte di lavoro lesive dei diritti dei lavoratori, promuovere un cambiamento culturale che induca a denunciarli alle autorità competenti».

Marchiello ha anche ipotizzato «la stipula di un protocollo di intesa tra Regione, Ispettorato del Lavoro e Anci, in quanto i Comuni hanno rilevanti competenze in materia. Per quanto riguarda i Centri per l'impiego - ha concluso - abbiamo lavorato per un profondo rilancio delle loro attività per farli funzionare nell'ottica di profilare le caratteristiche professionali dei potenziali lavoratori e di farne il loro 'baricentro' per farli entrare nel mondo del lavoro con appropriatezza, qualità ed efficacia».