NAPOLI. Sicurezza sui luoghi di lavoro: la Segretaria provinciale della CGIL Maria Manocchio scrive al NOE dei Carabinieri. In una nota inviata al direttore Generale dell’ARPAC, Stefano Sorvino, al dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 1 e al Gruppo NOE del Comando Carabinieri di Napoli la CGIL, attraverso il suo massimo rappresentante ha espresso la necessità di un urgente intervento a tutela dei lavoratori operati presso il depuratore di Castel Volturno gestito dalla SMA Campania. “ A fronte degli allarmanti casi di intossicazione, verificatisi nell’ultimo mese presso i siti in capo al Depuratore Napoli Est gestito da SMA Campania – precisa Maria Manocchio - , è forte la preoccupazione per l’incolumità dei lavoratori ed un eventuale danno ambientale rispetto ad esalazioni di sostanze di cui è necessario appurare la provenienza. Ben 7 lavoratori operativi presso la Griglia dei Regi Lagni di Castelvolturno e 5 lavoratori operativi presso l’impianto di depurazione sono stati soccorsi a seguito di intossicazioni accompagnate, in alcuni casi, da escoriazioni a livello di epidermide con conseguenti certificazioni di prognosi rilasciate dai presìdi sanitari intervenuti. Per gli eventi sopra segnalati, chiediamo pertanto l’intervento urgente degli organi di controllo destinatari della Presente, ed una verifica dello stato di salubrità degli ambienti di lavoro al fine di scongiurare ulteriori e anche peggiori incidenti a danno dei lavoratori impiegati presso il Depuratore Napoli Est”.

