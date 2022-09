Ancora un episodio di violenza all'interno del carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Lo rende noto il consigliere nazionale del Sappe con delega al Mezzogiorno, Emilio Fattorello. Un detenuto di nazionalita' tunisina, armato di un bastone di ferro divelto dal telaio della finestra della sua cella, ha tentato di raggiungere il reparto di infermeria per sincerarsi delle condizioni di salute di un suo connazionale colpendo con pugni e sputi un agente che tentava di fermarlo che poi ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell'ospedale di Ariano Irpino. Ha riportato ferite alla nuca con prognosi di cinque giorni. In una nota, Fattorello denuncia "le croniche carenze organizzative" della Casa circondariale irpina, aggravate dalla mancata nomina del comandante degli agenti di Polizia penitenziaria, e preannuncia un dettagliato dossier da inviare al capo dipartimento del Dap, Carlo Renoldi.