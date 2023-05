Avevano perso l'orientamento sorpresi dal repentino peggioramento delle condizioni meteo e dalla fitta nebbia che nelle ore del mattino si era formata bosco che si estende lungo il confine tra i Comuni di Giffoni Valle Piana e Pontecagnano Faiano, nel Salernitano, i due escursionisti ritrovati stamattina. A partecipare alle loro ricerche i militari della Stazione carabinieri forestale di Giffone Valle Piana allertati dalla centrale Operativa 112. Nell'area delle ricerche, individuata nella località colle Maddalena, è stato instaurato un canale di comunicazione con i due dispersi dove i militari, ricevute rassicurazioni sul loro stato di salute e guidati dalla descrizione che hanno fornito del territorio circostante, sono riusciti ad individuare la zona del bosco in cui avevano perso l'orientamento. Quindi, fornendo loro indicazioni sul percorso da seguire per metterli in sicurezza, li hanno raggiunti in un punto di incontro e tratti in salvo. I due uomini in buono stato di salute sono stati accompagnati in caserma per prestare loro assistenza e le prime cure del caso. Il buon epilogo della vicenda, si legge in una nota dell'Arma, consente di rammentare "che le escursioni in ambiente naturale debbono essere effettuate in sicurezza tenendo in debito conto le previsioni meteorologiche".