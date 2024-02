Documenti falsi per favorire l'immigrazione clandestina, tre arresti nel casertano. Nell'ambito di attività d'indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, la polizia ha dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare a carico di P.I. 50enne, originaria di San Cipriano d'Aversa, Y.I.M., 52enne originario della Costa d'Avorio e C.E., 58enne, originaria di Carinaro, poiché gravemente indiziati di reati in materia di immigrazione clandestina e falso.

L'attività investigativa è scaturita da un'analoga indagine del 2022, sul conto di una donna che, con la complicità di alcuni soggetti italiani e stranieri, appariva dedita alla produzione di documentazione falsa utile a favorire la permanenza illegale sul territorio dello Stato di numerosi soggetti extracomunitari. Ne è emerso un contesto delinquenziale nel quale la donna, avvalendosi di due complici - un uomo, di origine africana, ed una donna, con funzioni intermediarie di reclutamento di stranieri clandestini bisognosi di 'regolarizzazione', produceva documentazione falsa relativa a dichiarazioni di ospitalità presso alcuni immobili di cui è proprietaria.

Tali attestazioni di residenza con allegate certificazioni fittizie di idoneità alloggiativa - presupposto indefettibile per l'esito positivo del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno - sono state poi messe a disposizione degli extracomunitari richiedenti il titolo di soggiorno in cambio di somme di denaro prestabilite sulla base di una sorta di "tariffario" declinato a seconda della tipologia di permesso che doveva essere rilasciato.

Le perquisizioni, effettuate presso gli immobili della donna in Villa di Briano, hanno permesso di accertare l'assenza degli stranieri - in quel momento risultanti lì alloggiati - e hanno consentito il sequestro di moduli in bianco e timbri utili alla produzione della falsa documentazione.All'esito delle risultanze investigative svolte, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha chiesto ed ottenuto l'ordinanza cautelare degli arresti domiciliari a carico della donna e quella del divieto di dimora nella provincia di Caserta a carico degli altri due indagati. Nella mattinata odierna, due degli indagati sono stati rintracciati dalla Squadra Mobile e dalla Digos di Caserta presso le loro abitazioni, mentre il terzo è stato individuato dalla Squadra Mobile di Milano in quel Comune.